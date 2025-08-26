元AKB48柏木由紀（34）が25日、都内でディズニー映画「シャッフル・フライデー」（9月5日公開）ジャパンプレミアイベントに出席した。家族の体が入れ替わってしまうハートフルコメディー。入れ替わってみたい人を問われると「秋元康さん」と答え、「脳みそどうなっているんだろう？大変だと思うけど楽しそう。プロデューサー側になってみたいです」と語った。超ときめき♡宣伝部辻野かなみ（26）らも出席。