札幌中央警察署は2025年8月25日、住所不定無職の男（20）を窃盗の疑いで緊急逮捕しました。男は25日午前7時50分ごろ、札幌市中央区南5条西5丁目の雑居ビルの敷地内で、寝ていた男性（19）が所持していた財布から、運転免許証やキャッシュカードなど4点を盗んだ疑いが持たれています。25日午前8時ごろ、事件の目撃者から「男性の財布から何か盗んでいる男がいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、事件の目撃者は