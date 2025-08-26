TM NETWORK小室哲哉（66）宇都宮隆（67）木根尚登（67）が25日、東京・銀座のGinza Sony Parkで、キャリア史上初となる大型エキシビション「TM NETWORK 2025 IP」記者会見に登壇した。歩みを振り返る展示やソニーの最新技術を用いたゲームコーナーなどで楽曲の世界観を体感できる。小室は「40年やってきたご褒美みたいな感じでありがたいこと」と笑顔を見せた。会見前に3人で会場を回ったといい、宇都宮は初の衣装展示について「目