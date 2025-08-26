巨人・田中将大投手（３６）が２８日の広島戦（マツダ）で史上４人目の日米通算２００勝達成に挑む。マツダでの登板は楽天時代の２３年６月１４日以来。ヤンキース時代の同僚で今も感謝する先輩・黒田博樹氏（５０）が２０１６年に日米２００勝目を挙げた舞台で、自身も金字塔を狙う。２５日はＧ球場で調整し「この何年間ずっと２００（勝）を意識してきた。だからいつも通り」と心境を語り、２６日から始まる広島３連戦の最終戦