吉本興業は25日、所属芸人で音楽家のミッチェル（本名・栗林美智瑠＝くりばやし・みちる）さんが18日に子宮体がんにより、東京都内の自宅で亡くなったと発表した。47歳。葬儀・告別式はすでに近親者で執り行ったという。後日、お別れの会を開く予定。喪主、自宅住所等は非公表。ミッチェルさんは幼少期からピアノに励み、声楽などを学んで音楽家として活動。卒業後は二期会オペラストゥーディオ予科を上位成績で終了した。オペラな