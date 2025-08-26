ABEMAの企画「おはようロバーツ」で言及右肩痛からの復帰を目指す米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手に対し、デーブ・ロバーツ監督がメジャー昇格への条件を明かした。佐々木は14日（日本時間15日）、傘下3Aのオクラホマシティで実戦復帰を果たし、すでにマイナーでは2度登板している。25日に公開された「ABEMA（アベマ）」の独占インタビュー企画「おはようロバーツ」の中で、ロバーツ監督は97日ぶりに復帰登板した佐々