韓国の9人組ガールズグループTWICEのMOMO（28）が25日、東京・表参道ヒルズでコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」モイストアップレディスキンパックリニューアル発表会に出席した。デコルテをあらわにした黒いドレスで登壇し、ファンから大きな歓声を浴びた。さらに同商品1年分が贈られ「これだけあれば一年中めちゃくちゃ潤いますね」と笑顔を見せた。