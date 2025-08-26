女優木竜麻生（31）と森田望智（28）が25日、都内でNHK夜ドラ「いつか、無重力の宙（そら）で」（9月8日放送開始、月〜木曜午後10時45分）の制作発表に出席した。仕事に忙殺される30代の望月飛鳥（木竜）の前に突然、高校時代の天文部の仲間だった友人の日比野ひかり（森田）が現れ、超小型人工衛星の打ち上げを目指す。主演の木竜は「飛鳥ちゃんはルーズボールを愚直に拾い続ける。彼女のパーソナルを大事に演じました」。森田は