俳優の鈴木亮平（42歳）が、JR東海の奈良観光キャンペーン「いざいざ奈良」の新CMに出演。9月1日より、「法隆寺編」の放映を開始する。第8回目を迎える「いざいざ奈良」キャンペーンでは、世界遺産検定1級を持つ鈴木亮平が、日本で初めて世界遺産に登録された法隆寺を訪問。18歳のとき以来の参拝となる今回、鈴木は「大人になり、歴史への理解が深まった今だからこそ、まるで初めて訪れたかのような新鮮な感動があった」と語る。ま