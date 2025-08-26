親の介護は、ある日突然訪れる問題であり、誰にとっても他人事ではありません。しかし、夫婦間で介護に対する温度差があったとしたらどうでしょう。よかれと思って尽くす夫と、どこか一歩引いてしまう妻。そんな小さな認識のズレが、やがて大きな亀裂となり、穏やかだったはずの家庭を崩壊へと導いてしまうことがあります。要介護になった祖父。自宅を離れるのを拒み…「あの日の父の怒鳴り声は、今でも耳に残っています。母が放っ