東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年8月25日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：アステリア〈3853〉……前日比+400円（+24.32%）／終値2,045円【売買材料】アステリアの上値追いが止まらない。国内初の日本円建ステーブルコイン関連銘柄として、買いが殺到中。連日のストップ高で、8月15日（金）時点の終値（645円）から株価は約3.17倍上昇した。2位