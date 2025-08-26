和歌山県古座川町の「滝の拝」で岩をよじ登るボウズハゼ＝5日和歌山県古座川町の観光名所「滝の拝」で“清流のクライマー”とも呼ばれるボウズハゼの岩登りシーズンが始まった。奇岩が連なる高さ約8メートルの滝を、同じハゼ科のヨシノボリと競うように、上流を目指して懸命に岩をよじ登っている。滝の拝は古座川支流の小川にある。大きいものでも約10センチの小さなハゼたちが小刻みに体を動かし、餌の多い上流へ向かっていく