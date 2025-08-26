アイルトンは未勝利馬でも侮れない。同舞台の新馬戦はマイケルバローズに鼻差迫って2着。佐々木師は「前走は装鞍所から変なスイッチが入り、ムキになっていた。その分、外に出すのがワンテンポ遅れた」と回顧。1週前追いはCWコース併走で6F82秒9〜1F11秒1としまいしっかり動き、昨年東京ダービー馬ラムジェット（4歳オープン）に半馬身先着した。「本当にいい馬。1回使ったことでだいぶ変わって、落ち着きが出てきた」と上積み