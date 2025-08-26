人気芸人の美人娘が、オフショットを公開した。「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）が、２６日までに自身のインスタグラムを更新。「いつもここ何書けばいいか悩みます」と記すと、顔に手を添え目を閉じたショットや、笑顔をみせた自撮りショットをシェアした。この投稿にファンからは「かんちゃん可愛すぎる」「キレイで超美人」「写真載せて下さるだけで十分す