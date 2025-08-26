２６日・広島戦（マツダ）に先発の巨人・戸郷が２５日、悪夢払拭の好投を誓った。４月１１日の同球場での登板は３回１／３を１０失点ＫＯで翌日に２軍降格。「そういう苦い思い出はあるが、しっかり明日に向けて準備してきた」とリベンジに自信を示す。前回１９日・ヤクルト戦（神宮）は８回２失点で４勝目を挙げ「またチームを救えるようにやっていきたい」と意気込んだ。