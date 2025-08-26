スポニチスポニチアネックス

北の大地から大物候補2頭が勝ち上がる 526キロの馬体は迫力満点

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 札幌芝2000mの勝ち馬ミスティックレナンは、クラックスマン産駒のJRA初勝利
  • 526キロの馬体は迫力満点で、クラックスマン産駒のJRA初勝利となった
  • 父には23年凱旋門賞馬エースインパクトがおり、血統的にも将来性十分だ
