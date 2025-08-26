シンリョクカは昨年の新潟記念を鼻差で競り勝って待望の重賞初V。連覇を狙って再び越後路に戻ってくる。竹内師は「昨年と比べても（1週前の）動きは良く、状態に関しては自信を持って出せます。今年は別定戦なので重量も（近走と同じで）重くはない。ただ別定戦になった分、相手も強くなったのがポイント」とG1級の好メンバー参戦に思案していた。