コスモフリーゲンは前走・七夕賞を鮮やかに逃げ切って重賞初制覇。サマー2000シリーズ王者を懸けて挑む。1週前追いに騎乗した柴田大は「レース週は反応を見る程度にしたいので、1週前はしっかりやったが、いい感じです。左右の回りで違いは感じないし、気持ちの強さが凄くある馬。今回も自分の競馬をするだけです」と、新潟初参戦でも愛馬に全幅の信頼を寄せていた。