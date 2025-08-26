エネルジコは無傷3連勝で前走・青葉賞をV。優先出走権を得たダービーは見送り、充電を図った。高柳瑞師は「2週前はコーナーを逆手前で入っていたが、1週前はそのあたりもスムーズで直線の伸びも良かった。やるたびに締まってきて、背丈も伸びた。体質が春よりもしっかりしてきたのはいい」と成長を感じている。前走はメンバー最速の上がり3F33秒4で一気差し。父ドゥラメンテ譲りの強烈な瞬発力で古馬陣も撃破し、無敗街道を突