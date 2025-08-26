23年エリザベス女王杯優勝馬ブレイディヴェーグが重賞3勝目を狙って登場。ドバイ帰りの前走・安田記念（4着）で見せ場をつくった底力はG3なら格上だ。宮田師は「1週前は3、4コーナー中間で少し口を強くしている感じでしたが、うまく我慢してタメが利いていて、ゴールに向けての伸びはさすがといえるものでした。暑い時季は硬さが出やすい馬なので、ケアしながら状態を上げていきたい」と細心の調整を図っている。