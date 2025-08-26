「猛虎史上最強の助っ人」ランディ・バース氏（71）が、32本塁打、78打点でリーグトップを独走する阪神・佐藤輝明内野手（26）に、本紙を通じて熱いエールを送った。現在は打率が同9位の・274だが、球団では85、86年のバース氏以来2人目となる3冠王への挑戦に期待した。優勝マジックを16としているチームは、26日から、夏の長期ロード最終カードとなるDeNA3連戦（横浜）に臨む。阪神史上唯一の3冠王であるバース氏が、優勝と個