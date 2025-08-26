巨人・田中将大投手（３６）が２５日、川崎市内のジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。日米通算２００勝が懸かる２８日・広島戦（マツダ）の登板へ向け、ブルペン投球などで調整した。目前の大記録達成に意欲を示しながら「いつも通り」と心境を話した右腕は、大事なシーズン終盤でチームの勝利に貢献したい思いを語った。苦難の末にたどり着こうとしている大記録を前にしても、田中将に過剰な気持ちの高ぶりはない。