ＤｅＮＡ・藤浪の次回登板が３１日の中日戦（横浜）となることが２５日、濃厚となった。１７日の同戦で移籍後初先発し、ローテの関係で２１日に出場選手登録を抹消。２４日には２軍戦で調整登板し、最短で登録可能となる３１日に中６日で登板する見込み。神奈川・横須賀市内で調整し、「言われたところで頑張りたい」と話した。１軍には帯同しており、２６日からは古巣・阪神の元同僚らと顔を合わせることになりそうだ。