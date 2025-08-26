26日のDeNA戦に先発する阪神・村上が、タイトル争いをする才木に友情の白旗をあげた。兵庫県尼崎市の2軍施設で練習後、冗談交じりに語った。「才木君が全部獲ると思うので。自分はその後をしっかりついていけるようにやりたいと思っています」年齢（98年生まれ）も出身地（兵庫県）も同じ友人へのイジりは、村上の得意技。仲良しだからできる上から目線で、才木のタイトルを応援した形だ。今季は2人でチームを引っ張ってき