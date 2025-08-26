２８日に開幕するアメリカンフットボールの関西学生１部リーグ８校の監督が２５日、大阪市内で会見した。昨年の全日本大学選手権で９年ぶりに学生日本一となった立命大は『ＢＵＣＨＩＡＧＥ（ぶちあげ）』というスローガンを掲げ、チームワークを武器に戦う。例年行われる夏合宿は、予定していた滞在先で行えず、滋賀県草津市の大学施設で行った。ただ、これまでよりもウエートトレーニングの環境が整っており、高橋健太郎監督