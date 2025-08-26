柏崎刈羽原発7号機で発生した衛星電話の不具合について、新潟県の技術委員会は8月25日、東京電力と原子力規制庁から説明を受けました。 25日の技術委員会で、東京電力と原子力規制庁が説明したのは、去年11月以降、柏崎刈羽原発7号機で相次ぎ発生した衛星電話の不具合について。東電が自ら定めた保安規定への逸脱が4回に達したため、原子力規制庁が今年5月から追加検査を行い、すでに検査を終了しています。【原子力規制庁 実用炉