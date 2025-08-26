8月23日、新潟県柏崎市で極早生品種・葉月みのりの新米の販売が始まりました。去年よりも価格は上がったものの、待ちわびた新米を多くの人が買い求めていました。【リポート】「炎天下の中、新米を買い求めようと、多くの人で行列ができています」【列に並ぶ人】「（Q.暑いと思うが？）でも、お米のためなら大丈夫」23日、柏崎市の農産物直売所で多くの人が買い求めようとしていたのは、極早生品種・葉月みのりの新米です。