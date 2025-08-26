（写真：yama1221／PIXTA）【ランキングを全部見る】外から人が集まる｢転入超過｣自治体トップ300コロナ禍が落ち着いてから大都市圏回帰の流れが続いている。外から人が集まってくる自治体はどこなのか。総務省が公表する「住民基本台帳人口移動報告（2024年・年報）」を基に、国内の市区町村間移動を対象にした「転入超過（＝他市区町村からの転入−他市区町村への転出）」ランキングを作成した。同一市区町村内の転居はカウントし