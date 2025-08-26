阪神２軍の注目選手を取り上げる企画「飛び出せ大物」。第９回は育成ドラフト２位・嶋村麟士朗捕手（２２）＝四国ＩＬｐ高知＝を取り上げる。２月のキャンプ中のケガで出遅れたが、４月に復帰。その後は攻守で存在感を見せている。ウエスタンで４７試合に出場して打率・２５４、１本塁打、１６打点。打てる捕手として、将来が期待される若虎の現在地に迫る。◇◇「りん！」。グラウンドでよく聞く響き。嶋村が周囲から