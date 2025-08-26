25日未明、新潟県長岡市から小千谷市内までタクシーを無賃乗車したとして無職の男が現行犯逮捕されました。詐欺（無賃乗車）で現行犯逮捕されたのは住所不定・無職の男(66)です。男は25日、長岡市内から小千谷市内までタクシーに乗って移動しましたが、その乗車料金（9500円）を支払いませんでした。警察によりますと、男はお金を持っていないことを言わず「小千谷の方に向かってくれ」とタクシーに乗り込み、途