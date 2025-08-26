新潟県警サイバー犯罪対策課と秋葉署は、他人のIDでインターネットショッピングサイトに不正アクセスし、サイト運営会社に対し購入商品の代金返還を求め金券約7万円をだまし取った疑いで、男子高校生を逮捕しました。不正アクセス禁止法違反、私電磁的記録不正作出・同供用、詐欺の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区に住む男子高校生（16）です。男子高校生は、今年2月、他人のIDとパスワードを使ってネットシ