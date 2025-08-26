◆米大リーグパドレス２―８ドジャース（２４日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースの先発・山本由伸投手（２７）が６回４安打２失点で今季１１勝目（８敗）。チームは同率首位に返り咲き、地区優勝マジック「３１」を点灯させた。怒りが爆発した。勝てば地区Ｖマジックが点灯する一戦。１点リードの３回１死一塁からドジャース・山本由伸投手（２７）が９番ディアスに投じたスプリットが内角高めに