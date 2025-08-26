巨人で活躍し、近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元木大介氏が、豪華３ショットを公開した。元木氏は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「今日の衣装、Ｔシャツは２４時間テレビのコナンくん」と３人が色違いで着ているＴシャツについて触れ、巨人ＯＢの槙原寛己氏、タレントの長嶋一茂との３ショットをアップした。最後に「懐かしい話がいっぱいできました楽しかった〜〜」と記し、撮影を振り返った。この投