オリックス・宮城大弥投手（２４）が「年男の誓い」を立てた。２５日、２４回目の誕生日を迎えたエース。開幕前からの目標をぶらさず「優勝したいですし、そのためにも僕が投げる試合はチームが勝てるようにしたい」と決意を新たにした。下半身のコンディション不良から２１日の日本ハム戦（エスコン）で復帰し、６回無失点で５勝目。翌２２日に一度登録を外れ、さらに万全を期している現状だ。順調なら、９月２日のソフトバン