２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する阪神・村上頌樹投手（２７）が２５日、ＳＧＬで投手指名練習に参加し、リーグ２冠の才木に刺激を受けての好投を誓った。２４日のヤクルト戦で１２勝目を挙げた才木は、防御率１・５４と合わせてリーグトップ。村上の１０勝と同１・９１は、それぞれ同３位につける。シーズン終盤に差しかかり、タイトル争いも視野に入るが、「才木君が全部取ると思うんで。何とか自分も食らいついていける