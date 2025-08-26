２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初先発する阪神の育成ドラフト３位・早川太貴投手（２５）が２５日、初勝利へ意気込んだ。球団史上初となる育成ドラフトで入団した投手の先発登板へ向けて、ＳＧＬで行われた投手練習で最終調整。くふうハヤテから初の支配下登録選手となった右腕が恩返しの初白星を目指す。１軍先発陣との練習中も、早川は落ち着いた様子でなじんでいた。「前回はうまくいかなかったので、今回は与えられたと