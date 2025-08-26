大相撲の夏巡業が25日、金沢市で行われ、石川県出身の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が昇進後初めて地元の巡業に参加した。平日開催にもかかわらず、満員の約4600人が来場。横綱は父の中村知幸さんが勤務する運送会社「北陸貨物運輸」から贈呈された三つぞろいの化粧まわしを締め、地元で初めて横綱土俵入りも披露した。古来、四股は地中の邪気をはらい、大地を鎮める神事から発したものと言われる。大の里も2年前の能登