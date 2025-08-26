第70回全国高校軟式野球選手権は25日、兵庫県の明石トーカロ球場などで1回戦4試合が行われた。硬式野球部が暴力問題を巡り夏の甲子園開幕後に出場辞退した広陵（西中国・広島）は、三浦学苑（南関東・神奈川）に0―1で惜敗。東九州龍谷（北部九州・大分）は、1試合最多得点をマークし20―2で北海道科学大高（北海道）を下した。22年準優勝のあべの翔学（大阪）は松商学園(北信越・長野)に2―0で、早大学院（東京）は天理(奈