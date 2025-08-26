◇大規模展示会「TMNETWORK2025IP」が26日から東京・銀座で開幕人気音楽ユニット「TMNETWORK」の初めての大規模展示会「TMNETWORK2025IP」がきょう26日、東京・銀座のGinzaSonyParkで開幕する。25日に、報道陣向けの内覧会とメンバー3人による開催記者会見が行われ、小室哲哉（66）は「40年やってきたご褒美みたいな感じ。ありがたいこと」と笑顔で語った。同所で10月3日まで。地上4階地下3階のビルの4フ