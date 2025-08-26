【月刊中村俊輔8月号】W杯イヤーとなる欧州の25〜26年シーズンが開幕した。約1年後に迫った26年W杯北中米大会につながる重要なシーズンについて、横浜FCの中村俊輔コーチ（47）が、イングランド・プレミアリーグなどで主流となっている戦術や注目点などを語り尽くした。（取材・構成垣内一之）「また新時代が来ましたよ」。いよいよスタートしたW杯イヤーの新シーズン。展望を聞くと、15日に開幕した世界最高峰のイング