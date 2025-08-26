経済産業省は、企業の国内投資を後押しする「設備投資促進税制」の創設に向けた検討に入った。２０２６年度から５年間の時限措置とし、設備投資に対する税制の優遇措置を拡充したい考えだ。米国の高関税政策を背景に、欧米では国内投資を促す優遇措置による投資の囲い込みが過熱している。日本も国内投資の活性化によって日本企業の競争力強化を図る。経産省が今月末にまとめる税制改正要望に盛り込む方針だ。具体的には、投