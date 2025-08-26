日本ハムの達孝太投手（２１）が２５日、先発する２６日の西武戦（ベルーナ）での必勝と“天敵封じ”を誓った。チームは２４日までに首位・ソフトバンクとの直接対決で３連勝し、０・５ゲーム差に肉薄。「勝たざるを得ない状況」と笑い「勝ちますよ。最近ちょっと勝ちに飢えているんで。本当に勝ちたい」と、７月１４日の西武戦以来１カ月以上ぶりの７勝目を渇望した。西武戦は今季４試合３勝（２完投）で防御率０・８９と好相