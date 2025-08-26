神戸市中央区のマンションで会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）が３年前に繰り返し同市内のオートロック式のマンション内に別の女性の後に続いて侵入し、つきまとうなどしたとして、有罪判決を受けていたことが裁判記録でわかった。今回の事件と侵入の手口が酷似しており、兵庫県警は詳しい経緯を調べる。裁判記録などによると、谷本容疑者は路上で見かけた女性に一方的