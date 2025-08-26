ヤクルト・山田が２５日、出場選手登録を抹消された。「６番・二塁」でスタメン出場した２４日・阪神戦（神宮）は二回の攻撃で中飛に倒れた後、三回の守備からベンチに下がっていた。同日の試合後、高津監督は「ちょっと下半身に張りがあるということで代えました」と説明していた。