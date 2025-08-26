ＳＶリーグ男子の大阪Ｂは２５日、２５〜２６年シーズンの新主将に、日本代表オポジットの西田有志（２５）が初めて就任すると発表した。昨季までは日本代表ミドルブロッカーの山内が務めていた。西田はＳＶリーグの頂点に向け、クラブを通じて「自分のパフォーマンスを発揮しながら、チームを勝利に導いていきたい。また、キャプテンとして『なぜ』というワードをチームに浸透させてやっていきたい」とコメントした。