俳優・宮崎美子（66）、杢代和人（21）が、10月クールの東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『介護スナックベルサイユ』（10月11日スタート、毎週土曜後11：40）に出演することが26日、発表された。宮崎が24年ぶりに連ドラ主演を務める。【全身ショット】宮崎美子のスナックママ姿ことし3月に2回放送された単発ドラマが好評で、連ドラ化が実現。どこにでもあるスナックのようにみえるが、 介護士資格をもつスタッフが常駐する「