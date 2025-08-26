実業家のイーロン・マスク氏が率いるAI開発会社「xAI」などは25日、アップルとオープンAIが共謀して生成AI市場の競争を妨害しているとして提訴しました。イーロン・マスク氏が率いるAI開発会社の「xAI」とSNSの「X」は25日に訴訟を起こし、アップルとオープンAIが共謀して生成AI市場を独占し競争を妨げているとして、数十億ドルの損害賠償を求めています。訴状では、アップルのiPhoneにオープンAIの「チャットGPT」が独占的に搭載