タレントの長嶋一茂が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。巨人在籍時代の１９９６年に大学の先輩でもあった土井正三コーチ（当時）に暴言を吐いた一幕を振り返った。この日は一茂率いる槙原寛己氏、元木大介氏の球界レジェンド軍団が集結。「一茂軍団がぶった斬る！昭和・平成プロ野球（秘）事件簿ＳＰ」として展開。２９年前、一茂が練習時に土井氏に「あいつ、何様のつもりだよ！く