飯塚オートのナイターG1「ダイヤモンドレース」は最終日、優勝戦を迎える。荒尾聡が中心。地元で気合を見せるとみた。地元No.1の荒尾が展開を突く。準決は圧巻の速攻劇だった。万全の態勢にエンジンを引き上げ、貫禄の走りで魅了する。篠原もマシンの状態は納得の域。十分に戦える。青山周も強力。佐藤摩が怖い存在。＜1＞佐藤摩弥軽い感じが取れてエンジンに力強さがあった。エンジンはこの辺で。最終（レース）なので、