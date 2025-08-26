松戸競輪開設75周年記念G3ナイター「燦燦（さんさん）ダイヤモンド滝澤正光杯」（優勝賞金600万円）は最終日、12Rで決勝戦が行われる。地元のS班・岩本俊介の松戸記念3度目のV（当地で千葉、取手の代替開催の記念もV）に期待した。地元の岩本が中心だ。準決同様に深谷の先行策に乗り、最後は差し切って地元記念Vを飾る。3連勝で勝ち上がった北津留の一発は当然、侮れない。＜1＞深谷知広悪くはないけど疲れが出てきている